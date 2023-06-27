Ракетний удар по Краматорську: кількість загиблих та поранених знову зросла, фото з місця події

Російська терористична армія у вівторок, 27 червня, завдала ракетний удар по центру Краматорська Донецької області. Уже відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих та 25 потерпілих. На місці події працюють рятувальники.

"У Краматорську станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару. Також 25 людей отримали поранення. З них - одна дитина", - повідомив Єрмак.

У Нацполіції повідомили про трьох загиблих та 42 поранених.

"Станом на 22:00 у Краматорську внаслідок російського обстрілу загинуло троє людей, у тому числі дитина, ще 42 отримали поранення", - йдеться у повідомленні..

Росіяни запустили ракету по центру Краматорська / Фото: facebook/Павло Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що терористична армія завдала ракетного удару по піцерії.

"За попередньою інформацією, під завалами піцерії досі перебувають люди – триває рятувальна операція. На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. Поблизу місця влучання пошкоджено численні будинки, будівлі крамниць, кав’ярень та інших закладів", - написав він.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Ракетний удар по Краматорську 27 червня: що відомо

Російські терористи у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

Друге влучання було у село Біленьке. За попередніми даними, російська терористична армія вдарила по Краматорську ракетою С-300.

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