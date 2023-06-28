Ракетний удар по Краматорську: кількість загиблих знову зросла, фото з місця трагедії

Рятувальники продовжують розбирати завали.
Російська терористична армія ввечері, 27 червня, завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Станом на 17:00 відомо про 11 загиблих та 56 поранених.
Про це повідомили в ДСНС України.
Наразі триває розбирання завалів на місці ракетного удару.
"Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (зокрема 3 дитини), постраждало 56 осіб (зокрема 1 дитина) та 7 осіб врятовано", - повідомили рятувальники.
На місці трагедії працюють також психологи, які допомагають постраждалим.
Ракетний удар по Краматорську: що відомо
Російські терористи ввечері 27 червня завдали ракетного удару по піцерії у Краматорську, в якій у той час відпочивали люди.
За даними військових, окупанти запустили по ресторану ракету "Іскандер". Після цього СБУ затримала корегувальника російської ракети. Ним виявився місцевий мешканець. Колаборант визнав, що співпрацював з окупантами та передав їм відео перед ракетним ударом.
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