Ракетний удар по Краматорську: поранені 5 людей, пошкоджені майже 20 будівель (фото)

Внаслідок атаки ворога пошкоджені 16 житлових будинків, дитяча поліклініка та школа.
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 2 лютого поранення отримали щонайменше п’ятеро людей, а також пошкоджені 18 будівель.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську", – зазначив він.
Очільник області уточнив, що окупанти завдали удару по центу міста двома ракетами.
Таким чином ворог пошкодив 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автомобілі.
На місці атак працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби, які допомагають місцевим жителяммінімізувати завдану шкоду.
Кириленко також вкотре закликав усіх цивільних евакуюватися з Донеччини.
Нагадаємо, російські війська 2 лютого вдарили ракетами по Краматорську, а саме по житловій забудові міста.
Цьому передував ще один ракетний удар ворога по Краматорську, який стався ввечері 1 лютого. Росіяни поцілили по житловій чотириповерхівці та повністю зруйнували один під'їзд. Жертвами атаки стали щонайменше троє людей.
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