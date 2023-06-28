Ракетний удар по Краматорську: поранено троє колумбійців та українську письменницю – її стан тяжкий

Внаслідок ракетного удару по Краматорську поранені троє колумбійців та письменниця Вікторія Амеліна.
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня постраждали троє колумбійців – письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо, журналістка Каталіна Гомес – вони отримали легкі поранення. Українська письменниця Вікторія Амеліна, яка також постраждала, перебуває у тяжкому стані – отримала поранення в голову.
Про це йдеться у заяві Абада та Харамільо.
У момент атаки колумбійці саме обідали з Вікторією Амеліною в ресторані, по якому вдарила ракета.
Así quedaron @hectorabadf y Sergio Jaramillo luego de sobrevivir a un bombardeo en Ucrania. Impactante. pic.twitter.com/LkdddjHJWF— José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) June 27, 2023
Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії мені Джозефа Конрада-Коженьовського. Вона також є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. На Франкфуртському книжковому ярмарку читала оповідання Олега Сенцова в перекладі на англійську та брала участь в численних акціях на підтримку його звільнення.
Нагадаємо, станом на ранок 20 червня у Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару – наразі відомо про вісім жертв, зокрема, три дитини.
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