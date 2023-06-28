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Ракетний удар по Краматорську: поранено троє колумбійців та українську письменницю – її стан тяжкий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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772
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Ракетний удар по Краматорську: поранено троє колумбійців та українську письменницю – її стан тяжкий

Внаслідок ракетного удару по Краматорську поранено троє колумбійців та українську письменницю.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську поранені троє колумбійців та письменниця Вікторія Амеліна.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня постраждали троє колумбійців – письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо, журналістка Каталіна Гомес – вони отримали легкі поранення. Українська письменниця Вікторія Амеліна, яка також постраждала, перебуває у тяжкому стані – отримала поранення в голову.   

Про це йдеться у заяві Абада та Харамільо.

У момент атаки колумбійці саме обідали з Вікторією Амеліною в ресторані, по якому вдарила ракета. 

Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії мені Джозефа Конрада-Коженьовського. Вона також є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. На Франкфуртському книжковому ярмарку читала оповідання Олега Сенцова в перекладі на англійську та брала участь в численних акціях на підтримку його звільнення.

Нагадаємо, станом на ранок 20 червня у Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару – наразі відомо про вісім жертв, зокрема, три дитини.

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Дата публікації
Перегляди
772
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