Ракетний удар по Краматорську: СБУ спіймала коригувальника-місцевого мешканця (фото, відео)

Зловмисник був раніше дистанційно завербований спецслужбами РФ, якого "активували" під час повномасштабної війни і давали йому різні завдання.

Контррозвідка СБУ затримала корегувальника ракетного удару по Краматорську 27 червня, яким виявився завербований російськими спецслужбами місцевий житель-працівник газотранспортного підприємства.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Там зазначили, що контррозвідка за гарячими слідами затримала агента російських спецслужб, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська. Коригувальник – "розконсервований" агент російського головного управління Генштабу ЗС (більш відомого як ГРУ).

"27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці", – йдеться в повідомленні СБУ.

Отримавши інформацію від корегувальника, російські окупанти вдарили ракетою по кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, російський агент – мешканець Краматорська, який працює у місцевому газотранспортному підприємстві. Він був раніше дистанційно завербований з боку ГРУ, а під час повномасштабної війни агента "активували" і дали завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення українських військ у Слов’янську і Краматорську. Агент також мав передавати місця розташування місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільних.

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську

Зараз вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин цього злочину і притягнення до відповідальності фігуранта та інших причетних осіб.

"Таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму", – цитує пресцентр СБУ очільника служби Василя Малюка.

Що відомо про ракетний удар по Краматорську

Російські війська під вечір 27 червня вдарили двома ракетами по Краматорську та по селу Біленьке. Окупанти поцілили у приміщення піцерії. Внаслідок атаки пошкоджено численні будинки, торговельні приміщення, кав’ярні, автомобілі, поштове відділення та інші споруди.

Станом на середину дня 28 червня відомо про 10 загиблих та 61 постраждалого внаслідок російської атаки. Рятувальники на місці продовжують шукати під завалами людей.

За уточненими даними, удару по Краматорську було завдано ракетами "Іскандер". Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка.

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