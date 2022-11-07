Ракетний удар по Краматорську та обстріл багатоповерхівки у Лимані: яка ситуація в Донецькій області

Російські окупанти випустили чотири ракети по Краматорську та знищили багатоповерхівку у Лимані.

Про це 7 листопада повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську – за попередньою інформацією, без жертв. Обсяги руйнувань встановлюємо", - написав він.

Очільник ОВА також додав, що на Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки – без жертв. На Донецькому напрямку дві людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста – без жертв.

На Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту – вбили одну людину, поранили ще двох, пошкодили п'ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем – околиці Торецької та Світлодарської громад.

На Лисичанському напрямку росіяни поранили одного жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного. У Лимані росіяни також зруйнували багатоповерхівку.



Нагадаємо, вранці 7 листопада Кириленко повідомив, що за 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Ще 5 людей в області зазнали поранень.

Варто зазначити, що Бахмутський напрямок наразі є одним з найгарячіших в Україні. Там окупанти не припиняють спроб атакувати позиції ЗСУ та обстрілювати мирні населені пункти, проте наші воїни тримають оборону.

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