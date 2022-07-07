Ракетний удар по Краматорську: є жертва та 6 поранених, опубліковані відео з місця атаки

Внаслідок ракетного удару з боку окупантів по центру Краматорська 7 липня, за попередніми даними, одна людина загинула та шестеро зазнали поранень.

Окрім того, від ракетного удару постраждали шість будівель, зокрема готель та житлова багатоповерхівка.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Мережі.

"Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка", – йдеться у дописі голови області.

Він назвав ракетний удар з боку загарбників усвідомленою атакою на цивільних.

"Рашисти не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть", – наголосив Кириленко.

Він також закликав жителів евакуюватися. Адже "евакуація – це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз".

Опубліковано Павлом Кириленком Четвер, 7 липня 2022 р.

Опубліковано Павлом Кириленком Четвер, 7 липня 2022 р.

Нагадаємо, раніше про авіаракетний удар по Краматорську заявив мер міста Олександр Гончаренко. Він повідомив про наявність жертв, не уточнивши їхню кількість.

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