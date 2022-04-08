Ракетний удар по Краматорську: запуск міг бути з окупованих Росією територій – розслідувачі

Ракетний удар по Краматорську: запуск міг бути з окупованих Росією територій – розслідувачі

Автори розслідування також нагадали РФ, що на озброєнні її армії таки є комплекси "Точка-У".

Розслідувачі Conflict Intelligence Team припускають, що ракета, яка вдарила по вокзалу Краматорська, могла бути запущена з окупованих Росією територій. Розслідувачі також не вважають ймовірним варіант "провокації України".

Про це йдеться в повідомленні Conflict Intelligence Team 8 квітня.

Там пояснили, що на фото уламків добре видно ракетну частину ракети "Точка-У". По фото й відео можна з’ясувати, що ракетна частина лежить у напрямку на північний схід. Це означає, що ракета могла прилетіла з заходу, південного заходу чи півдня.

Розслідувачі також зазначили, що ракетна частина впала на землю і явно не перекинулася під час падіння, інакше розвалилася б на частини, тож можна застосувати цей метод визначення траєкторії.

Там звернули увагу на те, що Міноборони Росії теж вказує на південно-західний напрямок прильоту, водночас стверджуючи, нібито запуск здійснили з підконтрольного Україні Добропілля.

"Однак у південно-західному напрямку (наприклад, на південь від Вугледара та в районі Великої Новосілки) в межах дальності польоту ракети "Точки-У" (120 км) є позиції російських і "сепаратистських" сил, тобто запуск цілком міг бути здійснений звідти", – йдеться в повідомленні CIT.

Фото з відкритих джерел

Розслідувачі також пишуть, що якщо знехтувати напрямком ракетної частини, то можна припустити, що запуск здійснили з підконтрольного бойовикам "ДНР" Шахтарська на південний схід від Краматорська, де незадовго до влучання відзначався запуск деяких ракет. В такому разі, можливо, рано чи пізно буде знайдено і другу ракетну частину.

Водночас опубліковані проросійськими каналами звіти про влучання у "скупчення ЗСУ" навряд чи можуть бути безпосереднім визнанням Росією провини, зазначили в CIT.

"З нашого досвіду, подібні канали часто публікують знайдені в Інтернеті кадри обстрілів житлових кварталів і видають їх за удари по українських військових об'єктах", – йдеться у повідомленні.

Водночас вони вважають набагато підозрілішими попередження, опубліковані проросійським каналом у ніч проти 8 квітня, в яких жителям Слов'янська та Краматорська радять не евакуюватися залізницею. Крім того, саме Міноборони РФ неодноразово повідомляло про удари по залізничних станціях на захід від Краматорська.

Розслідувачі також прокоментували твердження російського Міноборони про те, що на озброєнні РФ нібито немає комплексів "Точка-У". Так, автори розслідування вказали що ще наприкінці 2021 року повідомлялося, що 47-а ракетна бригада 8-ї армії, дислокована на схід від Донбасу, має на озброєнні "Точки-У", і їх можна побачити у репортажі місцевого телебачення. Бригадний комплект "Іскандер-М" 47-а бригада отримала лише 26 січня 2022 року – менш як за місяць до вторгнення до України – і навряд чи встигла його освоїти.

Окрім того, Росія використовували комплекси "Точка-У" на Київському напрямку. Так, ешелон із пусковими установками зі знаком V було зафіксовано в білоруському Гомелі під час виведення окупаційних військ із Київської області. Про постачання цих комплексів до Білорусі раніше повідомляли активісти проєкту "Мотолько помоги".

Водночас розслідувачі наголосили, що не вважають мовірним варіант "провокації України", на якому наполягає Міноборони РФ.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

Внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

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