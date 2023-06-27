Ракетний удар по Кременчуку в річницю атаки на ТРЦ: Подоляк назвав справжню мету Росії

Цю безглузду, але жорстоку атаку на мирне населення окупанти влаштували, щоб після "загиджених штанів російської влади" "отримати хвилину оплесків".

Росія завдала ракетного удару по Кременчуку 27 червня у роковини атаки на ТРЦ, щоб відволікти увагу громадськості від провалів влади, однак зробити цього не вийде.

Таку думку радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив у Мережі.

"Росія не просто завдала ракетного удару по Кременчуку в річницю кривавої атаки на ТРЦ. Вона зробила це точно в той самий час (опівдні) і з тим же типом зброї (протикорабельна ракета Х-22)", – йдеться в заяві радника голови ОП.

Подоляк припустив, що ракетний удар по Кременчуку є результат "антикризової наради VIP-охоронців Путіна", що відбулася напередодні. Очевидно, йдеться про події в РФ після бунту ПВК "Вагнер" та її власника Євгена Пригожина.

"Щоб відволікти увагу громадськості від загиджених штанів російської влади, було вирішено запропонувати патріотичній громадськості цукерку: здійснити абсолютно безглузду, але жорстоку атаку на мирне населення далекого українського міста, щоб отримати хвилину оплесків", – пояснив радник керівника президентського офісу.

Він переконаний, що в росіян нічого не вийде: "Годинник уже почав відлік. Карета неодмінно перетвориться на гарбуз".

Ракетний удар по Кременчуку

Вдень 27 червня у Кременчуку під час тривоги пролунали вибухи. Згодом голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що ворог завдав по Кременчуку удару ракетами Х-22 – такими ж торік окупанти влаштували криваву атаку по місцевому торговому центру "Амстор". Цього разу росіяни влучили у дачний кооператив. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, під час атаки по Кременчуку 27 червня 2022 року окупанти влучили ракетами по ТЦ "Амстор", у якому перебувала понад тисяча людей. Будівлю було зруйновано і рятувальники кілька днів розбирали їх завали. Внаслідок атаки загинули 29 людей, ще 66 осіб постраждали. На місці удару рятувальники виявили десятки фрагментів людських тіл.

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