Ракетний удар по Кременчуку: ДСНС повідомила актуальну інформацію щодо розбирання завалів "Амстора"

На місці ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, куди російська ракета влучила 27 червня, досі тривають роботи.

Станом на 20:00 1 липня рятувальники обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі торговельного центру.

Про поточну ситуацію повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб та постраждало 64 особи, з яких 26 - госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних. Слідчі СБУ встановили, що ракети "Х-22", які зруйнували ТЦ у Кременчуці, окупанти запустили із бомбардувальників "Ту-22М3", що злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ.

Ракетні обстріли по Кременчуку та Одещині, безпека в школах - Денис Монастирський в ТСН