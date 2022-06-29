Ракетний удар по Кременчуку: ДСНС повідомила актуальну інформацію щодо розбирання завалів "Амстору"

В Кременчуці рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання російських ракет у ТЦ “Амстор”.

ДСНС обстежила та розібрала 75% загальної площі об’єкту.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу загинуло 18 осіб - одна людина померла вже у лікарні. Під час розбирання завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл.

“По медичну допомогу звернулося 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. До робіт залучено 349 осіб та 50 одиниці техніки, з них від ДСНС 152 осіб та 32 одиниці технік”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що мер Харкова розповів про укріплення та захист міста.

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