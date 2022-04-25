Ракетний удар по Кременчуку: голова ОВА повідомив подробиці та розповів про жертви і руйнування

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку, який росіяни завдали на Великдень, 24 квітня, загинула одна людина, ще 7 постраждали.
Про це 25 квітня повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Деталі обстрілу Кременчука. Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення. 9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив очільник області.
Лунін додав, що є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.
Варто зазначити, що за вечір 24 квітня, у перший день Великодня, Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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