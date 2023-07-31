Ракетний удар по Кривому Рогу: Ігнат попередньо розповів, яким озброєнням РФ атакувала місто

Ігнат також пояснив, чому вибух та повітряна тривога прозвучали майже одночасно.

Найімовірніше, Росія атакувала Кривий Ріг балістичним озброєнням. Яким типом ракет був завданиу уда по місту - наразі невідомо.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 31 липня.

Також читайте Ракетний удару по Кривому Рогу та обстріл Херсона: Зеленський опублікував моторошне відео наслідків

Він наголосив, що тип ракет, якими завдають удари окупанти по прифронтових і всередині країни регіонах, можна визначити остаточно тоді, коли є знайдені уламки.

"Наші спеціалісти можуть це зробити, знайшовши рештки цих ракет - по двигунах встановлюється тип боєприпасу", - розповів він.

"Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте, наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися, коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати, що це було", - сказав речник.

Ігнат також пояснив, чому вибух та повітряна тривога прозвучали майже одночасно. Як він наголосив, що балістика небезпечна тим, що вилітає з наземної установки і за лічені хвилини досягає мети удару.

"Чому повітряні тривоги надто короткочасні - балістика небезпечна тим, що вилітає з наземної установки, яка заздалегідь встановлена окупантами, підступно випускає цю ракету. Буквально лічені хвилини - чим ближче до місця влучання, тим менше часу на якесь реагування і повітряну тривогу", - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети! Кривий Ріг! Херсон! Загиблі! Руйнування!

Росія атакувала Кривий Ріг

Нагадаємо, вранці 31 липня завдала ракетного удару по Кривому Розу та обстріляла Херсон. У МВС повідомили, що росіяни випустили дві ракети по Кривому Рогу. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга - у житловий будинок. За останніми даними, двоє загиблих та 20 постраждалих.

Український президент Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян по Кривому Рогу 31 липня та показав відео наслідків. Він повідомив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють. Він уже провів розмови з МВС та СБУ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.