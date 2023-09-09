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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих знову зросла

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих знову зросла

Наслідки ворожого удару / Фото: Associated Press

Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу знову збільшилася - до 74 осіб. 

Про це повідомляє очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Як зазначив Вілкул, серед травмованих троє осіб - у важкому стані. Їм наразі надається необхідна допомога.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня

  • Вранці 8 вересня війська РФ вдарили ракетою по адмінбудівлі у Кривому Розі. Одна людина загинула.
  • Загиблий виявився вільнонайманим працівником поліції охорони. Загалом через атаку девʼять працівників поліції поранені, трьох із них дістали з-під завалів.
  • За інформацією Олександра Вілкула, пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автівки. Він також зазначив, що влучили ракетою "Іскандер-К"

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