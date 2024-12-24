Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото)

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетного удару. Серед постраждалих є дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

"Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих. Серед них – 16-річна дівчинка", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Дніпропетровська ОДА

Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Дніпропетровська ОДА

Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Дніпропетровська ОДА

З 11 постраждалих госпіталізовані семеро людей, зазначили в Дніпропетровській ОДА.

Госпіталізовано семеро людей / Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, російська армія атакувала Кривий Ріг балістикою і влучила у чотириповерховий житловий будинок.

Перед цим низку областей охопила повітряна тривога через загрозу балістики та "шахедів".