Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото)

Госпіталізовані семеро людей.
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетного удару. Серед постраждалих є дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.
Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
"Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих. Серед них – 16-річна дівчинка", – йдеться у повідомленні.
З 11 постраждалих госпіталізовані семеро людей, зазначили в Дніпропетровській ОДА.
Нагадаємо, російська армія атакувала Кривий Ріг балістикою і влучила у чотириповерховий житловий будинок.
Перед цим низку областей охопила повітряна тривога через загрозу балістики та "шахедів".
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