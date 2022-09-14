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Ракетний удар по Кривому Рогу: у Зеленського відреагували на можливе затоплення міста

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Ракетний удар по Кривому Рогу: у Зеленського відреагували на можливе затоплення міста

Фото: скриншот з відео

Через ракетні удари по Кривому Рогу місто починає затоплювати.

Влада контролює ситуацію та робить все необхідне, щоб уникнути загрози

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Тимошенко зазначив, що на місці удару спостерігається витік води 100 м. кубічних в секунду.

"Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів. Рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. А також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення. Це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози", - наголосив заступник голови ОП. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян по гідротехнічних спорудах у Кримому Розі, за якою стояли наміри ворога затопити місто.

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