Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка

Вранці 9 липня російські військові обстріляли забороненими касетними боєприпасами один з районів Кривого Рогу, внаслідок чого загинули працівниця дитсадка і 20-річноа спортсменка.

В Офісі генерального прокурора розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, внаслідок ворожого обстрілу працівниця дитсадка загинула на місці, а 20-річна спортсменка та її батько, які тренувалися на спортмайданчику, отримали численні осколкові поранення та були госпітазовані до лікарні. Від поранень, несумісних з життям, дівчина померла в реанімаційному відділенні лікарні.

"Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитячого садка та автомобілі місцевих жителів. Будь-які військові об’єкти на вказаній території відсутні", - наголосили у відомстві.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Росія вдарила з "Градів" по мирних житлових кварталах. Обстріл російських окупантів забрав життя 41-річної жінки.

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