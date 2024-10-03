Ракетний удар по Курській АЕС: експерт пояснив, навіщо в РФ роздмухують паніку

Олександр Коваленко вважає, що кремлівська влада використовуватиме страх росіян на свою користь, тому "підігріватиме" паніку щодо удару ЗСУ по Курській АЕС.

Російські паблики останніми годинами поширюють панічні повідомлення про те, що ЗСУ нібито атакували Курську АЕС. При цьому росіяни в паніці самі не можуть між собою узгодити, чим саме "був атакований" ядерний об'єкт.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"За однією версією, по Курчатову було завдано удару реактивними снарядами, причому, звісно ж, HIMARS. За іншою – це була французька бомба HAMMER, як, за однією версією збили, за іншою – не збили… Загалом чути версію про те, що російська ППО збила авіабомбу, було особливо цікавим, і не тому, що це практично неможливо, а тому, що саме в цьому районі прокладено курси російських Су-34, які застосовують по зоні контролю ЗСУ в Курській області свої КАБи. А як відомо, ймовірність того, що російський КАБ упаде на російське ж місто, завжди гранично висока", – зауважив Коваленко.

За "офіційною версією" влади Курської області, російські сили ППО збили над Курчатовом український БпЛА літакового типу. І саме від падіння його уламків сталися вибухи в господарській споруді, яка "не має стосунку до Курської АЕС". Не дивно, що ані офіційна, ані панічна "версії" не надають доказів українського удару.

Проте експерт зазначає, що "на тлі цієї хвилі паніки" російська влада, безумовно, зробила певні висновки.

"Найімовірніше, вони цей страх використовуватимуть на свою користь, навіть влаштовуватимуть провокації в районі Курської АЕС, щоб тримати населення в холодному тілі. Досвіду з провокаціями на АЕС у них хоч греблю гати, з урахуванням окупації Запорізької АЕС та регулярними перформансами російських окупаційних військ там", – зауважив Коваленко.

Він пояснив, що спроби дискредитувати Україну та звинуватити її в атаках на Курську АЕС зумовлені прагненням завадити Києву отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії.

"Також генеруватиметься наратив, що Україна – це країна-терорист, яка загрожує всьому світу ядерною катастрофою", – передбачив Коваленко.

Він наголосив, що Україна завдає ударів винятково по військових об'єктах та військовій інфраструктурі: "Все інше – маніпуляції та інсинуації".

Нагадаємо, в українській РНБО спростували заяви росіян про атаку по Курській АЕС. В Україні наголосили, що ніхто не бив по АЕС і що в цьому немає жодної доцільності.

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