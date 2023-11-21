Ракетний удар по лікарні в Селидові: деталі про наслідки і постраждалих з фото

Внаслідок ракетного обстрілу по Селидові на Донеччині в ніч проти 21 листопада загинули двоє людей, ще восьмеро осіб зазнали поранень. Росіяни вдарили по лікарні і підприємству.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Обстріл Селидова – наслідки

За даними слідства, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти завдали удару по Селидові з, ймовірно, ракетного комплексу С-300. Ворог поцілив у міську лікарню, де на лікуванні перебували люди.

Внаслідок обстрілу контузії та осколкові поранення отримали восьмеро людей. Ще одна людина загинула.

Окрім того, росіяни поцілили ракетами по підприємству на території Новогродівської територіальної громади. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який перебував у одному з приміщень.

Від влучання ворожих цілей суттєвих руйнувань зазнали будівлі медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби.

Прокурори на місцях документують воєнні злочини російської армії. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу міста Селидове / Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки обстрілу міста Селидове / Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки обстрілу міста Селидове / Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки обстрілу міста Селидове / Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше цього ж дня голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області. Ворог атакував лікарню у Селидові і шахту.

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