Ракетний удар по Лозовій на Харківщині: влада повідомила трагічні новини

Пошуки двох людей ще тривають.

За оновленою інформацією, через ракетний удар по Лозовій Харківської області загинула одна людина, також є потерпілі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Уточнена інформація про обстріл у м. Лозова. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини", - йдеться у дописі посадовця.

Дані встановлюються.

Нагадаємо, вдень 24 липня росіяни атакували інфраструктурний об’єкт. Станом 13:00 внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 тривали пошукові роботи.

Нагадаємо, росіяни в Харкові вдарили по Швейцарському фонду протимінної діяльності.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.