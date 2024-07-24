Ракетний удар по Лозовій на Харківщині: влада повідомила трагічні новини

Пошуки двох людей ще тривають.
За оновленою інформацією, через ракетний удар по Лозовій Харківської області загинула одна людина, також є потерпілі.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Уточнена інформація про обстріл у м. Лозова. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини", - йдеться у дописі посадовця.
Дані встановлюються.
Нагадаємо, вдень 24 липня росіяни атакували інфраструктурний об’єкт. Станом 13:00 внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 тривали пошукові роботи.
Нагадаємо, росіяни в Харкові вдарили по Швейцарському фонду протимінної діяльності.
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