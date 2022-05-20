Знищений палац культури і семеро травмованих: Зеленський показав відео моменту "прильоту" російської ракети в Лозовій

Знищений палац культури і семеро травмованих: Зеленський показав відео моменту "прильоту" російської ракети в Лозовій

Російські окупанти здійснили ракетний удар по недавно реконструйованому палацу культури у місті Лозова на Харківщині.

Внаслідок удару постраждали семеро людей, зокрема 11-річна дитина.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", – зазначив глава держави.

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

Пізніше ДСНС у Харківській області повідомила, що рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами.

В результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, що російські окупанти 20 травня вдарили по центру міста Лозова Харківської області, у результаті чого є поранені.