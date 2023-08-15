Ракетний удар по Луцьку: стало відомо, який завод атакувала Росія

Шведський завод SKF є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.
Під час ракетного удару у ніч проти 15 серпня Росія атакувала у Луцьку шведський підшипниковий завод SKF.
Це підтвердив речник SKF Карл Б’єрнстам, пише Reuters.
"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наша фабрика постраждала під час цієї атаки. Ми дуже сумно підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті", - сказав Карл Б’єрнстам.
Представник SKF додав, що компанія розгляне наслідки удару та підрахує збитки, завдані фабриці.
Згідно з останнім звітом компанії про прибутки та збитки, SKF є найбільшим у світі виробником промислових підшипників. Він має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працюють на заводі в Луцьку.
Як повідомляли раніше, РФ вдарила двома ракетами по Луцьку.
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