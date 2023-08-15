Ракетний удар по Луцьку: стало відомо, який завод атакувала Росія

Під час ракетного удару у ніч проти 15 серпня Росія атакувала у Луцьку шведський підшипниковий завод SKF.

Це підтвердив речник SKF Карл Б’єрнстам, пише Reuters.

Також читайте У Броварах затримали співробітника колонії з Херсонщини – працював на окупантів

"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наша фабрика постраждала під час цієї атаки. Ми дуже сумно підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті", - сказав Карл Б’єрнстам.

Представник SKF додав, що компанія розгляне наслідки удару та підрахує збитки, завдані фабриці.

Згідно з останнім звітом компанії про прибутки та збитки, SKF є найбільшим у світі виробником промислових підшипників. Він має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працюють на заводі в Луцьку.

Як повідомляли раніше, РФ вдарила двома ракетами по Луцьку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета влупила в дитячий садочок. Садовий про нічні обстріли.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.