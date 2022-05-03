Ракетні удари по Львову: без світла опинились деякі медзаклади, є постраждалі

Ракетні удари по Львову: без світла опинились деякі медзаклади, є постраждалі

Внаслідок ракетних ударів по Львову 3 травня у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням, пошкоджена інфраструктура. Також наразі відомо про двох людей, які постраждали внаслідок ворожої атаки.

Зараз триває ліквідація наслідків ракетних ударів по Львову.

Про це повідомив мер Андрій Садовий у відеозверненні.

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"Удари були завдані по станціях: три підстанції. У зв’язку з тим є перебої з електропостачанням. Двоє людей отримали поранення. Їм надається медична допомога", – розповів міський голова.

"Також є серйозні пошкодження у комунальній інфраструктурі. Повилітали вікна, фактично пошкоджено 60 разів. Є перебої з подачею водопостачання. Також є перебої з електропостачанням наших певних медичних закладів. Працюють всі служби", – додав Садовий.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів. Місцева влада повідомила про ракетні удари по трьох електричних підстанціях.

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