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Ракетний удар по Малину на Житомирщині: загинув працівник "Укрзалізниці"

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Ракетний удар по Малину на Житомирщині: загинув працівник "Укрзалізниці"

Фото: Associated Press

Внаслідок ракетного удару по Малину було пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, магазини, кафе та деякі промислові підприємства. Загинув працівник "Укрзалізниці".

Усіх поранених внаслідок ракетного удару госпіталізовано - вони отримують необхідну медичну допомогу.

Про це міський голова Малина Олександр Ситайло повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Російською Федерацією вкотре було завдано ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків – один з них багатоквартирний, ряд магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник "Укрзалізниці". Щирі співчуття його рідним та близьким. Також є четверо поранених - троє працівників Укрзалізниці та один житель Малина", - сказав він.

За словами Ситайла, наразі фахівці відновлюють електропостачання у мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планують відновити 23 травня у першій половині дня.

Нагадаємо, 22 травня, близько 13:00, Росія завдала ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області.  Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр": три ліквідовано авіацією та одну - підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.

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