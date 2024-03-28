Ракетний удар по Миколаєву: кількість поранених зросла (фото)

Внаслідок ворожої атаки по місту спалахнула пожежа на території об'єкту промислової інфраструктури.

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 27 березня кількість поранених зросла до 12. Були пошкоджені шість багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА 28 березня.

Під час атаки по Миколаєву вдень 27 березня російські війська застосували балістику. Ймовірно, йдеться про ракету "Іскандер М".

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Внаслідок удару спалахнула пожежа на території об'єкту промислової інфраструктури. Вона була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Під час ворожої атаки були поранені 12 людей, чотирьом із них медичну допомогу надали амбулаторно. Також незначні пошкодження отримали шість багатоквартирних будинків.

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Пожежа внаслідок ракетного удару по Миколаєву 27 березня / Скриншот з відео ДСНС

Пожежа внаслідок ракетного удару по Миколаєву 27 березня / Скриншот з відео ДСНС

Пожежа внаслідок ракетного удару по Миколаєву 27 березня / Скриншот з відео ДСНС

Атака по Миколаївському району

Вранці 27 березня внаслідок російського удару безпілотником типу "Ланцет" у селі Лупареве Галицинівської громади було пошкоджено господарську споруду у приватному житловому секторі. Постраждалих немає.

Того ж дня окупанти обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Миколаєву 27 березня спершу повідомлялося про шістьох поранених. Один з них – у важкому стані.

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