Ракетний удар по Миколаєву: названо остаточну кількість потерпілих

Сьогодні на місці прильоту комунальники прибирають вулицю від будівельного сміття. А жителі ремонтують побиті квартири.

Двоє загиблих і два десятки поранених. Така остаточна кількість потерпілих унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва. Росіяни вдарили по місту двома ракетами напередодні вночі. Одна влучила в житлову триповерхівку. Серйозних пошкоджень зазнали й сусідні будинки.

Кореспондент ТСН Антон Коцуконь розповів подробиці про наслідки ракетного удару по Миколаєву.

За словами Антона Коцуконя, навіть через добу після прильоту біля зруйнованого будинку чергують рятувальники.

"Наскільи висока була температура під час пожежі, можна судити всим цим деревам, вони стоять метрів за 15 від епіцентру вибуху і всі обвуглені, ось, все в кіптяві", - розповідає кореспондент.

Атака на Миколаїв Фото: ТСН

Іще напередодні комунальники згребли все сміття на великі купи. Сьогодні починають вивозити.

Відучора тут також чергують волонтери. Годують і поять представників екстрених служб, а також місцевих жителів.

Атака на Миколаїв Фото: ТСН

Гуртом мешканці разом з комунальниками зашивають кожне потрощене вікно. Однак основний фронт роботи - всередині квартир.

Викидати знищене й ремонтувати пошкоджене цим людям доводиться вже не вперше. Цю вулицю росіяни лише ракетами обстріляли вже тричі.

Дехто лише відновив квартиру від попереднього прильоту в квітні, і от знову.

Атака на Миколаїв Фото: ТСН

"Я ж лише вхідні двері поставила два тижні тому, знов все побило. Я 12 днів жила без дверей взагалі", - ділиться місцева мешканка.

Знайти логіку за якою окупанти системно гатять саме по цьому району - пуста справа.

"Частина місцевих після крайнього прильоту вирішила таки виїхати. Жителям триповерхівки просто немає куди повертатись. Та все ж, більшість людей планують вкотре ремонтувати свої вкотре побиті оселі й намагатись жити далі в рідних стінах", - додав кореспондент ТСН.

Автори: Антон Коцуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов

Раніше у Миколаєві з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіло літньої жінки - дружини загиблого чоловіка, тіло якого виявили раніше.

Також рятувальники показали "пекло" в Миколаєві після ракетного удару. та наслідки атаки в ніч проти 20 липня.

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