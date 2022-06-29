Ракетний удар по Миколаєву: збільшилася кількість загиблих і постраждалих

Ракета окупантів зруйнувала верхні поверхи житлового будинку. Розбір завалів триває.
У результаті російського ракетного удару по Миколаєву загинуло троє людей. Ще п'ятеро поранені, у тому числі співробітник ДСНС.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Рятувальники продовжують розбирати завали будинку. Жертв може бути більше.
Нагадаємо, зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві. Вона зруйнувала верхні поверхи житлового будинку.
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