Ракетний удар по Миколаєву: збільшилася кількість загиблих і постраждалих

Ракетний удар по Миколаєву: збільшилася кількість загиблих і постраждалих

Ракета окупантів зруйнувала верхні поверхи житлового будинку. Розбір завалів триває.

У результаті російського ракетного удару по Миколаєву загинуло троє людей. Ще п'ятеро поранені, у тому числі співробітник ДСНС.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку. Жертв може бути більше.

Нагадаємо, зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві. Вона зруйнувала верхні поверхи житлового будинку.

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