Ракетний удар по Миколаївщині: Кім повідомив про стан поранених та інші обстріли в області

Внаслідок ракетного удару 27 травня по місту Снігурівка на Миколаївщині двоє із шести постраждалих перебувають у реанімації. Російські війська також влаштували серію обстрілів по Очаківській громаді.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ракетного удару 27 травня по цивільних об’єктах у місті Снігурівка загорілися кав'ярня, автомагазин та шиномонтаж. Вогонь оперативно загасили. Вибуховою хвилею було пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автомобілів.

"Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан – стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно", – йдеться в дописі Кіма.

У Миколаївському районі протягом 27 травня російські війська чотири рази обстріляли з артилерії Очаківську громаду. Ще один артобстріл громади ворог влаштував у ніч проти 28 травня. Минулося без постраждалих.

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Ліквідація пожежі після ракетного удару по Снігурівці 27 травня / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, посеред дня 27 травня окупанти завдали удару ракетами по Снігурівці на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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