Ракетний удар по Миргороду: пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому

Ракетний удар по Миргороду: пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому

Кількість постраждалих встановлюється.

Голова Полтавської області Дмитро Лунін повідомив, що під час сьогоднішнього ракетного удару, який російські війська завдали по Миргороду, українська протиповітряна оборона змогла знищити кілька крилатих ракет.

Про це Лунін написав у Мережі 2 квітня.

"Сьогодні о 16:50 війська російської федерації завдали ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

"На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції", – додав голова області.

Нагадаємо, вранці 2 квітня Лунін також повідомляв, що з трьох літаків російські окупанти атакуали промислові об'єкти Кременчука. Спалахнула пожежа.

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