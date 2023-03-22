Ракетний удар по монастирю МП в Одесі: чому Росія вирішила атакувати своїх же

Чому зараз атакували монастир, та ще й Московського патріархату, для українських військових - це загадка.

Пізно ввечері 21 березня ворог випустив по Одесі три керовані ракети, одна з яких влучила в монастир Московського патріархату. Постраждало четверо ченців. На місці вибуху експерти знайшли уламки ракети радянського зразка Х-59. Її запустив з моря російський літак. Інші ракети типу "повітря-земля" завдяки українській ППО не долетіли до цілей.

Що відомо про ракетний удар станом на вечір 22 березня – у сюжеті ТСН.

За словами одеситів, пронизливий свист і потужні вибухи вони почули близько восьмої вечора 21 березня.

Споруда Свято-Іверського чоловічого монастиря, яку використовували як гуртожиток для вірян, в одну мить залишилася без даху та вікон. В момент ракетного удару на верхньому поверсі було п’ятеро людей. Чому під час повітряної тривоги їх не перевели до бомбосховища, пояснює намісник монастиря Діодор. Він розповів, що в цьому корпусі мешкали люди похилого віку, для них швидко вийти - це проблема. Також він нарікає, що нібито в Одесі відвикли реагувати на сигнали тривоги.

Через вибух виникла пожежа. Постраждало четверо людей. Трьом медики допомогли на місці, одного з пораненням забрали до лікарні, але на ранок відпустили. Рятувальникам довелося гасити вогонь одразу на двох осередках загоряння. Сама будівля зазнала серйозних руйнувань.

Ворог вже кілька місяців не бив по Одещині керованими ракетами Х-59. Востаннє росіяни їх застосовували торік, коли цілили по мосту в Затоці. Тоді вони хотіли відрізати південь області від залізничного та автомобільного сполучення, кажуть військові. Чому зараз атакували монастир, та ще й Московського патріархату, для них це загадка. Адже оператор цієї ракети не лише пускає її за координатами, а й слідкує за її маршрутом та може коригувати його.

Ракетний удар по Одесі: Просто в монастри - 4 ченців поранені!

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти намагалися помститися за так звану "бавовну" у Джанкої. Ракетний удар із використанням ракет Х-59 - це зазвичай удар по якихось будівлях. У цьому разі вдарили по самих собі.

"Може, це трохи дивно пролунає, але нам приємно було відчути, що українська православна церква страждає зі своїм народом. Ми, українці, вважаємо це нападом Російської Федерації на Україну, який є несправедливим, нечесним та негідним", - здивував намісник монастиря МП.

Одразу після ракетної атаки росіяни заявили, що вдало уразили всі заплановані цілі. Адже вважають, що ракети буцімто знищили багато американської техніки. Що неабияк дивує тих, хто нині прибирає наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, ввечері 21 березня росіяни завдали по Одесі ракетного удару, випустивши чотири ракети. Дві з них вдалося збити, інші поцілили по триповерховому будинку на території одного з монастирів.