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Ракетний удар по нафтобазі у Черняхові: пожежу вдалося ліквідувати

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Ракетний удар по нафтобазі у Черняхові: пожежу вдалося ліквідувати

ДСНС

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

У Житомирській області вранці, 8 березня, вдалося ліквідувати пожежу на нафтобазі у селищі Черняхів, що виникла напередодні ввечері.

Про це повідомили у Державні службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на нафтобазі виникла  близько 20:20 7 березня через ракетний удар, який завдала російська армія.

Сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. 

Відстань від бази до людських помешкань становить  близько 500-600. Саме тому з поруч розташованих приватних житлових будинків евакуювали мешканців.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
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