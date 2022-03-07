Ракетний удар по нафтобазі у Черняхові: пожежу вдалося ліквідувати

Попередньо, жертв і постраждалих немає.
У Житомирській області вранці, 8 березня, вдалося ліквідувати пожежу на нафтобазі у селищі Черняхів, що виникла напередодні ввечері.
Про це повідомили у Державні службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа на нафтобазі виникла близько 20:20 7 березня через ракетний удар, який завдала російська армія.
Сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів.
Відстань від бази до людських помешкань становить близько 500-600. Саме тому з поруч розташованих приватних житлових будинків евакуювали мешканців.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.