Ракетний удар по Новогродівці: рятувальники розібрали завали будинку – родину з дитиною не знайшли

Окупанти поцілили ракетою С-300 по житловому будинку у Новогродівці на Донеччині.

У ніч проти 30 листопада росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. У Новогродівці станом на зараз розібрали всі завали частково зруйнованого 3-поверхового будинку. Під завалами шукають родину: 33-річну жінку, 38-річного чоловіка та 8-річну дівчинку. Роботи мають продовжити у понеділок, 4 грудня.

Про це розповів начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко в коментарі "Суспільне".

"На жаль, родину вже знайти живою не зможемо, якщо вона там перебувала. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатимуть все будівельне сміття", - зазначив він.

Він також уточнив, якщо сім’ю не знайдуть, то її вважатимуть зниклою безвісти.

Шевченко також повідомив, що в Новогродівці працюють над відновленням комунікацій, зокрема, електрики. На місці понівеченого будинку є охорона. У квартирах, які вціліли, проживають вісім людей, інші ж виїхали до родичів чи знайомих.

Внаслідок російської атаки в Новогродівці було зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури. Відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей. У Покровську було поранено п'ятьох людей, серед яких троє дітей – 13, 16 років і 6-місячне немовля, яке вдалося врятувати.

Читайте також: