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Ракетний удар по об'єктах інфраструктури: "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів

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Ракетний удар по об'єктах інфраструктури: "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів

Фото: Associated Press

Через ракетні удари по об'єктах інфраструктури затримуються деякі потяги.

Йдеться про поїзди, які курсують Харківською, Сумською та Полтавською областями. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця". 

Перевізник повідомив, що жоден рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.

"На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - йдеться у повідомленні. 

Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають наступні поїзди:

  • №1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;
  • №786 Київ — Шостка. Затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі);
  • №259 Суми — Івано-Франківськ. Напругу поновлено, поїзд вирушив 20:38 (затримка +38хв).

Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів: №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики

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