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Ракетний удар по Одещині 10 квітня: серед загиблих є дитина (фото)

Ракетний удар по Одещині 10 квітня: серед загиблих є дитина (фото)

Внаслідок ракетного удару пошкоджена транспортна інфраструктура / Фото: Національна поліція України

Внаслідок удару по Одеському району загинуло чотири особи.

Російські загарбники у середу 10 квітня знов атакували Одеську область ракетами. Внаслідок ракетного удару в Одеському районі загинуло четверо людей, серед них – 10-річна дівчинка.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За попередніми даними ще 14 людей отримали поранення. Інформація про жертв та стан потерпілих наразі уточнюється.

Жертвами ракетного удару стали четверо людей / ©
Жертвами ракетного удару стали четверо людей

Також пошкоджено транспортну інфраструктуру та автомобілі, що були поруч.

У поліції повідомили, що документують наслідки чергового воєнного злочину росіян.

Жертвами ракетного удару стали четверо людей / ©
Жертвами ракетного удару стали четверо людей

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетою по Одеській області. Зазначається, що росіяни намагаються знищити промисловий потенціал регіону. 

Жертвами ракетного удару стали четверо людей / ©
Жертвами ракетного удару стали четверо людей

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