Ракетний удар по Одещині 10 квітня: серед загиблих є дитина (фото)

Внаслідок удару по Одеському району загинуло чотири особи.
Російські загарбники у середу 10 квітня знов атакували Одеську область ракетами. Внаслідок ракетного удару в Одеському районі загинуло четверо людей, серед них – 10-річна дівчинка.
Про це повідомили у Національній поліції України.
За попередніми даними ще 14 людей отримали поранення. Інформація про жертв та стан потерпілих наразі уточнюється.
Також пошкоджено транспортну інфраструктуру та автомобілі, що були поруч.
У поліції повідомили, що документують наслідки чергового воєнного злочину росіян.
Нагадаємо, окупанти вдарили ракетою по Одеській області. Зазначається, що росіяни намагаються знищити промисловий потенціал регіону.
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