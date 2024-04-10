Ракетний удар по Одещині 10 квітня: серед загиблих є дитина (фото)

Внаслідок удару по Одеському району загинуло чотири особи.

Російські загарбники у середу 10 квітня знов атакували Одеську область ракетами. Внаслідок ракетного удару в Одеському районі загинуло четверо людей, серед них – 10-річна дівчинка.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За попередніми даними ще 14 людей отримали поранення. Інформація про жертв та стан потерпілих наразі уточнюється.

Жертвами ракетного удару стали четверо людей

Також пошкоджено транспортну інфраструктуру та автомобілі, що були поруч.

У поліції повідомили, що документують наслідки чергового воєнного злочину росіян.

Жертвами ракетного удару стали четверо людей

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетою по Одеській області. Зазначається, що росіяни намагаються знищити промисловий потенціал регіону.

Жертвами ракетного удару стали четверо людей

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