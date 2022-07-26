Ракетний удар по Одещині: рятувальники загасили пожежі, які виникли від ракетних ударів окупантів

На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ракетних ударів окупантів. Вогнем були охоплені приватні садиби, розташовані в прибережних населених пунктах області.
Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які виникли внаслідок ракетних ударів російськими окупантами.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, вранці 26 липня окупанти крилатими ракетами обстріляли Одещину. Внаслідок чого зазнали руйнувань та загорілися приватні садиби прибережних сіл області. Постраждав чоловік - йому надали медичну допомогу.
“Наразі пожежі ліквідовані. На місці події працювали 42 рятувальника і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки”, - додали в МВС України.
Нагадаємо, що в Україні ЗСУ ліквідували трьох ув'язнених ВК-7 РФ, ще двоє з пораненнями перебувають в Луганську.
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