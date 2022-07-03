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Ракетний удар по Одещині та вибухи з пожежею в російському Бєлгороді: головні новини ночі 3 липня

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Ракетний удар по Одещині та вибухи з пожежею в російському Бєлгороді: головні новини ночі 3 липня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 3 липня:

  • Окупанти бомбардували покинутий острів Зміїний та завдали ракетний удар по базі відпочинку в Одеській області. Читати далі –>
  • У ніч проти 3 липня у російському місті поблизу кордону з Україною під час вибухів загорівся один із будинків. Читати далі –>
  • Російські окупанти завдали удар по місту Добропілля у Донецькій області. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листи щодо прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО. Читати далі –>
  • У селі Любенськ Псковської області РФ загорівся музей-заповідник композитора Миколи Римського-Корсакова. Читати далі –>

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