Ракетний удар по Одещині: відомо про 17 загиблих та 8 постраждалих (фото, відео)

Ракетний удар по Одещині: відомо про 17 загиблих та 8 постраждалих (фото, відео)

На Одещині одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі

На Одещині внаслідок ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Білгород-Дністровському районі загинуло 14 людей. Ще 30 осіб постраждали (з них 3 дитини).

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та пострадало 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Внаслідок ракетного удару по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

Загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Рятувальні роботи тривають.