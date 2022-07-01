Ракетний удар по Одещині: відомо про 17 загиблих та 8 постраждалих (фото, відео)

На Одещині одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі
На Одещині внаслідок ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Білгород-Дністровському районі загинуло 14 людей. Ще 30 осіб постраждали (з них 3 дитини).
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та пострадало 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетного удару по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.
Загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по території Одещини. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.
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