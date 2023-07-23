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Ракетний удар по Одесі: британський аналітик вважає, що Путін намагається помститися

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ракетний удар по Одесі: британський аналітик вважає, що Путін намагається помститися

Окупанти завдали ракетного удару по собору в Одесі / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Удари по Одесі почалися відразу після виходу РФ з зернової угоди.

Російські окупанти протягом останнього тижня збільшили кількість ракетних ударів по півдню України. Водночас немає жодного воєнного сенсу в терористичних атаках на Одесу.

Так вважає британський військовий аналітик Шон Белл у коментарі Sky News.

За його словами, російський диктатор Путін намагається помститися за вибух на Кримському мосту 17 липня. Удари по Одесі почалися відразу після виходу РФ з зернової угоди. Під удари потрапляють, зокрема, зернова інфраструктура та цивільне населення міста.

"Дуже важко розглядати будь-яку з цих цілей як таку, що має воєнне значення. Навпаки, це схоже на відплату президента Путіна за недавній напад України на Керченський міст", – вважає аналітик.

Нагадаємо, що Путін поставив свічку у храмі після ракетної атаки на собор в Одесі.

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Дата публікації
Перегляди
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