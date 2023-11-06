Ракетний удар по Одесі: окупанти пошкодили портову інфраструктуру – нові подробиці

Ввечері 5 листопада по Одесі було влучення двох ракет.

В Одесі внаслідок атаки окупантів у ніч проти 6 листопада вісім людей отримали поранення. Росіяни також пошкодили портову інфраструктуру.

Про ц в ефірі телемарафону розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Був приліт у портову інфраструктуру Одещини. Це відбувається системно після 17 липня (Росія вийшла із зернової угоди - ред.). Ми намагаємося зробити все, щоб "зерновий" коридор працював", - розповів він.

Кіпер також додав, що одна з ракет пошкодила близько 22 будинків уламками.

Він також розповів подробиці пошкодження Одеського художнього музею після ракетної атаки.

"Сьогодні цьому музею виповнилось 124 роки. Частина експонатів перебувала в укритті – вони в безпеці. А частина, що залишилася, – пошкоджена", - уточнив він.

В Одесі комунальники працюють над відновленням водопостачання, вода з'явиться найближчим часом у тому районі, де був приліт.

У місті розгорнуто два пункти, де надається допомога людям. Вісім людей звернулися про допомогу після атаки. Станом на зараз лише один потерпілий перебуває в лікарні.

Олег Кіпер наголосив, що час підльоту ракет до Одеси – дуже коротий і закликав людей не нехтувавати сигналами про тривогу і йди до укриття.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки влучання ракет в Одесі (фото).

Читайте також: