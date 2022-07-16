Ракетний удар по Одесі: поранено чоловіка, прокуратура відкрила справу (фото)

Внаслідок ракетного удару Одеси російськими військами 16 липня поранення в голову зазнав один чоловік. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наразі працівники одеського управління ДСНС України ліквідують наслідки пожежі, що спалахнула внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"Попередньо встановлено 1 потерпілу особу. Так, внаслідок влучання ворожого снаряду 30-річного чоловіка поранено уламками в область голови. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду", – йдеться в інформації.

У прокуратурі додали, що внаслідок ракетного обстрілу Малиновського району Одеси загорілися декілька складських приміщень площею близько 10 тис. м кв. Також пошкоджена низка інших розташованих поряд споруд – вибиті вікна та пошкоджена стеля.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Також у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено уламки від механізму ракети. Слід зазначити, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", – зауважили у прокуратурі.

Нагадаємо, вранці 16 липня російські війська вдарили по Одесі ракетою з напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

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