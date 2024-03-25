Ракетний удар по Одесі: стало відомо про постраждалих та ситуацію з енергопостачанням

У понад 300 тисяч абонентів в Одесі відсутня електроенергія.
Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Відомо, що троє жінок постраждали. На щастя, поранення не важкі.
Про це повідомив керівник ОВА Кіпер.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло, додав він. Всі відповідні служби працюють.
Щодо ситуації з енергопостачанням, то в Одесі станом на 19:00 25 березня у понад 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.
"Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів", - повідомив Олег Кіпер.
Нагадаємо, в Одесі та районі 25 березня застосовуються екстрені відключення світла після того як російські війська своїми атаками пошкодили високовольтний енергооб'єкт НЕК "Укренерго".
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