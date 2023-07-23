Ракетний удар по Одесі: священники УПЦ МП замовчують терористичні атаки росіян (відео)

Священники УПЦ МП продовжують замовчувати терористичні атаки росіян проти цивільної інфраструктури України. Один зі церковних працівників прокоментував атаку окупантів на Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Відповідні відео почали з’являтися в соцмережах.

За словами священника УПЦ МП, “на все воля Божа”. Тобто терористичні дій армії РФ продовжуються замовчуватися московським патріорхатом.

“Взорвалось, та й взорвалось. На все воля Божа. Всі під Богом ходимо”, - прокоментував один з митрополитів.

Інший же заявляє, що не бачив інформації про те, що російські ракети були направлені на Спасо-Преображенський собор в Одесі.

“Не бачив. Не можу нічого сказати. Треба молитися. Дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь допоміг, щоб воно скоріше закінчилося. Атакував собор враг рода человеческого. А кому вони впали на голову - це одному Богу відомо”, - прокоментував атаку росіян інший священик.

Священники УПЦ МП заперечують атаку РФ на Спасо-Преображенський собор в Одесі

Нагадаємо, що у ніч проти 23 липня Росія завдала ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

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