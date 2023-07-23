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Ракетний удар по Одесі: у ДСНС показали фото рятувальної операції

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Одесі: у ДСНС показали фото рятувальної операції

Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / Фото: ДСНС

Надзвичайники рятували людей та ікони з понівеченого Спасо-Преображенського собору.

У ніч проти 23 липня армія РФ здійснила цинічний ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено будинки людей та Спасо-Преображенський собор у місті.   

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі – найбільший православний храм Одеси. Наразі він належить УПЦ Московського патріархату.

Очільник  ДСНС Сергій Крук опублікував фото рятувальної операції в Одесі після удару російських терористів.

"Одеса. Глибока ніч, історичні пам’ятки архітектури, житлові будинки, невинні люди. Черговий російський терор. Черговий обстріл. На жаль, є загиблі та поранені. На фото порятунок людей, робота наших психологів та рятувальники, які рятують ікони з понівеченого ракетою собору", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції. / ©
Ракетний удар по Одесі 23 липня – фото рятувальної операції.

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Дата публікації
Перегляди
1023
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