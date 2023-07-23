Ракетний удар по Одесі: у МВС розповіли подробиці про жертв та поранених (відео)

Внаслідок ракетного удару по Одесі є жертви, постраждали десятки людей.

Внаслідок потужної ракетної атаки окупантів по Одесі у ніч проти 23 липня загинув чоловік, ще 22 осіб – травмовані.

Подробиці про постраждалих розповів очільник МВС Ігор Клименко.

Так, за його словами, внаслідок удару по Одесі загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. Серед травмованих – четверо дітей: 11, 12 та 17-ти річних.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Одеса пережила найпотужнішу ракетну атаку Росії. Що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео), читайте у матеріалі ТСН.ua.

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