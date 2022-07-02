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Ракетний удар по Одеській області: надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи

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Ракетний удар по Одеській області: надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи

Фото: ДСНС України

В смт Сергіївка Одеської області 2 липня надзвичайники завершили розбирання завалів дев’ятиповерхівки та бази відпочинку, які зазнали руйнувань внаслідок ракетних ударів з боку окупантів напередодні.

Вдалося врятувати вісьмох людей, серед яких були троє дітей.    

Про це повідомили в ДСНС України.

"Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району розбирання завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку та триповерховій будівлі бази відпочинку завершено", – йдеться в повідомленні надзвичайників.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські війська з авіації завдали ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області. Внаслідок атак загинула 21 людина, ще 39 зазнали поранень, 

Зруйновано дев’ятиповерхівку, дві бази відпочинку, пошкоджено багато розташованих поблизу приватних будинків.

Зауважимо, як пояснили в МВС України, російські війська такими ракетними обстрілами по житлових будинках відповідають на успіхи ЗСУ.

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