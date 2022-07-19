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Ракетний удар по Одеській області та візит Олени Зеленської до США: головні новини ночі 19 липня

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Ракетний удар по Одеській області та візит Олени Зеленської до США: головні новини ночі 19 липня

Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 19 липня:

  • Нічним ракетним ударом російські окупанти зруйнували приватні будинки, господарські споруди, а також школу та будинок культури в одному із сіл на Одещині. Читати далі –>
  • Держсекретар США запевнив першу леді України, що незалежна українська держава існуватиме набагато довше, ніж Путін. Читати далі –>
  • Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки України. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Читати далі –>
  • У Державному департаменті США прокоментували кадрові перестановки серед керівництва силових правоохоронних структур в Україні. Читати далі –>
  • Російський "Газпром" повідомив клієнтам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні обставини, що не залежать від нього". Читати далі –>

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