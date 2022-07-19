Ракетний удар по Одеській області: внаслідок “прильотів” зруйновано приватні будинки, є постраждалі

За попередніми даними, ворог із повітряного простору над Чорним морем випустив по Одеській області п'ять ракет, влучання викликали пожежі.

У ніч проти 19 липня в Одеській області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Очевидці повідомляють, що внаслідок "прильотів" є постраждалі, зруйновані житлові будинки та цивільні об'єкти.

Ракетний обстріл підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Одещина. Ракетна атака. Країна-терорист "традиційно" воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція. Деталі — згодом”, - написав він.

За попередніми даними, ворог із повітряного простору над Чорним морем випустив по Одеській області п'ять ракет. Одну збили над Одесою, чотири вибухнули на території області.

Опубліковано відео з очевидцем, який розповідає про пожежі у двох приватних будинках та знищену автівку.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олександр Мацулевич уточнив, що інформації щодо загиблих внаслідок обстрілу наразі немає, легкі поранення отримали 4 осіб.

“Два будинки ще палають. Два будинки не підлягають відновленню. Навколо в багатьох [будинках] повбивало вікна. Збитки встановлюються”, - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 18 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Миколаєві пролунали вибухи.

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