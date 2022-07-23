У Росії заявили, що вона "не має жодного стосунку" до удару по Одеському порту - Туреччина

Після ракетного удару окупантів по Одеському порту Туреччина зв'язалася із російською стороною. У Кремлі заявили, що вони нібито "не мають жодного відношення" до ракетної атаки.

Тим часом у Туреччині стурбовані, що цей інцидент трапився відразу після підписання угоди про експорт українського зерна.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише TRT Haber.

Він розповів, що турецьку сторону про ракетний удар, який стався вранці 23 липня, поінформував очільник Міноборони України Олексій Резніков. Після цього Стамбул відразу зв'язався з РФ для встановлення обставин.

"У контакті, який ми встановили з Росією, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно жодного стосунку до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання. Той факт, що такий інцидент стався одразу після угоди з відвантаження зерна, нас дуже турбує", - додав він.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські військові вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту, внаслідок чого виникла пожежа. Противник випустив по об'єкту інфраструктури порту чотири ракети, дві влучили, ще дві - збила ППО. Окупанти поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту. Істотних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію. На шастя, постраждали немає.

Як відреагували у світі на ракетний удар РФ по Одеському порту та що наразі відомо про ворожу атака - у матеріалі ТСН.ua.

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