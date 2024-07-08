Ракетний удар по "Охматдиту": гендиректор найбільшої в Європі дитячої лікарні зробив важливу заяву

Найбільша в Європі дитяча лікарня "Охматдит" зазнала ракетного удару російських окупантів. 8 липня по закладу, де загалом щодня лікуються понад 600 дітей, вдарила ворожа ракета Х-101.

Про це сказав генеральний директор лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір, передає КМВА.

"Наша лікарня - найбільша в Європі. Саме тут лікуються понад 600 дітей щодня. Саме тут діти знаходять надію на здоров'я, надію на життя. Саме по цьому закладу сьогодні прилетіла російська ракета. Я вже втомився говорити, щт Росія - це країна-терорист. Це додатковий доказ, що це країна, яка не може існувати як країна. Мені шкода, що так чталося, що загинули люди, що поранені діти, що вся українська спільнота зараз переживає за тих дітей, які залишилися без допомоги", - сказав Володимир Жовнір.

Генеральний директор лікарні наголосив, що українці мають дати відсіч агресору і мусять перемогти.

Нагадаємо, що після того, як 8 липня російська терористична армія під час масованого ракетного удару по Києву зруйнувала будівлі та корпуси дитячої лікарні “Охматдит”, внаслідок чого є поранені та загиблі, українці звернулися із пропозиціями допомоги медзакладу.

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