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Ракетний удар​​ по "Охматдиту"​​:​​ МАГАТЕ назвало Росію відповідальною за злочин

Ракетний удар​​ по "Охматдиту"​​:​​ МАГАТЕ назвало Росію відповідальною за злочин

Операційна "Охматдиту", в якій оперували пацієнта на момент ракетного удар / Фото: Олег Голубченко

Окупаційні війська Росії зранку 8 липня влучили в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поклало відповідальність за ракетний удар по київській дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня на Росію. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Так, Рада керівників МАГАТЕ засудила російський удар і схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулося в п’ятницю, 12 липня, на прохання України.

В документі, зокрема сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавним військовим ударом Російської Федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включно з наданням подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Також організація закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов’язаного з ядерною безпекою та захистом.

У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання. "Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах Програми технічного співробітництва у важливих проеєктах за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Нагадаємо, в Росії після удару по "Охматдиту" закликали до нових вбивств цивільних.

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