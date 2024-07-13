Ракетний удар​​ по "Охматдиту"​​:​​ МАГАТЕ назвало Росію відповідальною за злочин

Окупаційні війська Росії зранку 8 липня влучили в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поклало відповідальність за ракетний удар по київській дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня на Росію.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Так, Рада керівників МАГАТЕ засудила російський удар і схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулося в п’ятницю, 12 липня, на прохання України.
В документі, зокрема сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавним військовим ударом Російської Федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".
Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включно з наданням подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.
Також організація закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов’язаного з ядерною безпекою та захистом.
У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання. "Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах Програми технічного співробітництва у важливих проеєктах за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.
Нагадаємо, в Росії після удару по "Охматдиту" закликали до нових вбивств цивільних.
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